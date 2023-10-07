Заморозки та навіть перший сніг: в Україні значно погіршиться погода

Приготуйте теплі речі. Уже найближчими днями в Україні сильно похолодає. Очікуються заморозки, а подекуди навіть перший сніг.

Відчутне погіршення погоди очікується вже в неділю. Синоптики спрогнозували, чого чекати українцям, передає 24 Канал.

Зверніть увагу Штормове попередження й невеликий дощ: якою буде погода в Україні 7 жовтня

В Україні очікуються заморозки, подекуди перший сніг

У суботу, 7 жовтня, на території нашої дежрави буде переважно без опадів. Тільки на Волині та Рівненщині вночі невелий дощ, а в північній та північно-східній частині вдень невеликі та помірні опади.

Вранці та вдень у більшості областей очікується рвучкий вітер, зокрема, з поривами 17 – 22 метри на секунду. Однак, вночі ще +3...+10 тепла, а вдень навіть +14...+20. До речі, на Закарпатті, Прикарпатті та Півдні до 23 градусів тепла.

8 жовтня часом дощі, в Карпатах з мокрим снігом,

– зазначили в Укргідрометцентрі.

Температура вночі та вдень 6 – 13 , в Каратах 1 – 6 градусів тепла, вдень на Півдні +15...+20.

У понеділок, 9 вересня, ймовірно, буде без істотних опадів. Вночі очікуються +1...+8 градусів.

В Україні, крім Півдня, на поверхні ґрунту, в Карпатах і у повітрі заморозки 0 – 5 градусів, темпрература вдень 6 – 11 тепла, у південній частині до +14,

– спрогнозували синоптики.

До речі Знову пригріє: коли почнеться бабине літо і як довго воно буде в Україні

Заморозки прогнозують, зокрема, на Київщині / Інфографіка Укргідрометцентру

Орієнтовний прогноз погоди на 9 жовтня / Скриншот з Укргідрометценту