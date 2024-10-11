В одній з областей на вихідних вдарять сильні заморозки: коли і де відчують похолодання

Синоптики попереджають українців про заморозки. Зниження температури повітря варто очікувати, зокрема, мешканцям Львова та області.

Заморозки там вдарять уже вночі 13 жовтня. Про це повідомили у Львівському регіональному центрі з гідрометеорології.

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На Львівщині прогнозують заморозки

За даними синоптиків температура повітря вночі опуститься до 0 – 3 градусів нижче нуля.

По території Львівської області 13 жовтня вночі та вранці сильний заморозок 0 – 3°. По місту Львову 13 жовтня вночі та вранці сильний заморозок 0 – 2°,

– прогнозують синоптики.

З огляду на це у регіоні оголосили ІІ рівень небезпечності, помаранчевий.

Довідково. ІІ рівень небезпечності стосується явищ погоди, які за кількісними показниками, тривалістю та територією розповсюдження несуть загрозу для населення та порушують функціонування господарського комплексу.

Нагадаємо, що також очікують заморозки вночі 12 жовтня у Волинській, Рівненській області – від 0 до 3 градусів морозу на поверхні ґрунту.

А вночі 13 жовтня, окрім Львівщини, заморозки вдарять також у Волинській, Рівненській, Тернопільській та Івано-Франківській областях – від 0 до 3 градусів у повітрі.