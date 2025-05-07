В яких областях уже незабаром вдарять заморозки
- Уночі 8 травня в частині областей України знову будуть заморозки.
- На поверхні ґрунту 0 – -3 градуси. Це I рівень небезпечності, жовтий.
Синоптики попереджають про небезпеку. Незабаром у частині України знову будуть заморозки.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.
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Заморозки в Україні
Уночі 8 травня у західних, окрім Закарпатської, у північних областях на поверхні ґрунту заморозки 0 – -3 градуси. Це I рівень небезпечності, жовтий.
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Де будуть заморозки / Скриншот з Укргідрометцентру
До речі, у п'ятницю вночі можливий мокрий сніг на високогір'ї Карпатах. Цікаво, що на 9 травня заморозки в Україні поки що не прогнозують.
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Цікаво! Абсолютний мінімум температури повітря, який фіксували у травні за всю історію метеоспостережень в Україні, сягав 0 – -6 градусів. Подекуди на Сумщині й у гірських районах -7 – -10 градусів, на узбережжі морів +1 – +3 градуси.
Якою буде погода найближчими днями
- Синоптики прогнозували, що 7 травня короткочасні дощі, на Півдні та Південному Сході місцями з грозами (вночі у Приазов'ї та Криму, удень у більшості західних і північних областей без опадів.
- Температура повітря у західних, північних, Вінницькій і Черкаській областях вночі +4 – +9 градусів, удень +13 – +18, на решті території вночі +8 – +13, удень +17 – +24 градуси.
- У четвер без опадів, лише вночі на Півдні та Сході, удень в Карпатах короткочасний дощ, у п'ятницю вночі на Закарпатті, Прикарпатті, Хмельниччині, Вінниччині та Одещині, вдень в Україні, крім північного заходу, короткочасні дощі.
- Уночі в західних і північних областях +1 – +8 градусів (8 травня на поверхні ґрунту 0 – -3 градуси), удень +10 – +16, на решті території вночі +8 – +13, удень +15 – +20 градусів.
- Вітер переважно північно-східний та північний, 5 – 10 метрів на секунду.