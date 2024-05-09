Сильні заморозки знову вдарять у частині областей України

9 травня 2024, 19:00
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В Україні знову прогнозують заморозки. У частині областей вони будуть сильними.

Де саме цієї ночі чекати заморозків, розповіли синоптики Укргідрометцентру. Також спрогнозували, яка буде погода в найближчі три доби, передає 24 Канал.

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В яких областях чекати сильних заморозків

У ніч на 10 травня в Україні, крім Півдня та Закарпаття, на поверхні ґрунту заморозки 0 – 5 градусів. Це I рівень небезпечності, жовтий.

У Сумській, Харківській та Луганській областях сильні заморозки 0 – 3 градуси (IІ рівень небезпечності, помаранчевий),
– попередили синоптики.

В яких областях будуть заморозки / Скриншот з Укргідрометцентру

Яка буде погода в найближчі три доби

  • У п'ятницю, 10 травня, буде переважно без опадів. Вночі 1 – 6 тепла. На поверхні ґрунту заморозки 0 – 5 градусів, на Сумщині, Харківщині та Луганщині заморозки й у повітрі 0 – 3 градуси.
  • На Закарпатті та узбережжі морів нічна температура 5 – 10 тепла.
  • Вдень в Україні 14 – 19 градусів. На Півдні та Південному Заході подекуди до +22 градусів. 
  • 11 травня вночі та вранці у північних, вдень у західних, центральних та східних областях подекуди невеликий дощ, на решті території, 12 травня в Україні без опадів.
  • Вночі 3 – 10 тепла. Вдень 13 – 18 градусів, на Закарпатті та Півдні до +21.

Автор: Юлія Муріна