Занадто складна ситуація: у Кремлі не очікують прориву від зустрічі з Макроном
Джерело:телеграм "РИА Новости"
У Кремлі заявили, що не очікують прориву від зустрічі Володимира Путіна з Еммануелем Макроном. Усе тому, що ситуація – "надто складна".
Дмитро Пєсков – прессекретар президента Росії – заявив, що ситуація поблизу кордонів України стане пріоритетною під час переговорів. Мовитиметься також про так звані "гарантії безпеки", які висунула країна-окупантка.
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Макрон про геополітичну мету Росії
Французький лідер Макрон заявив, що безпека і суверенітет України не можуть бути предметом компромісу. Геополітичною метою Росії є змінити правила співіснування з НАТО та ЄС.
Безпека та суверенітет України чи будь-якої іншої європейської держави не можуть бути предметом будь-якого компромісу,
– заявив Макрон.
Вже наступного дня після візиту у Росію – 8 лютого – Макрон прибуде до Києва. Темою візиту буде зростання напруги між Заходом та Росією.Зауважте! Збройні сили України готові протистояти агресії Кремля та захищати нашу землю. До того ж міжнародні партнери підтримують суверенітет, територіальну цілісність України та готові вводити проти Росії нові посилені санкції.
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Допис "РИА Новости":
У Кремлі не чекають якихось рішучих переломів після однієї зустрічі Путіна та Макрона: ситуація надто складна, сказав Пєсков.
При цьому він повідомив, що на сьогоднішніх переговорах двох лідерів домінуватимуть теми напруженості в Європі через ситуацію навколо України та гарантій безпеки.