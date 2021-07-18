"Доганяємо Абхазію": мережу шокували фото занедбаного окупованого Донецька

Російська окупація знищує будівлі та пам'ятки Донбасу. У мережі показали невтішні кадри того, як після 2014 року змінився окупований Донецьк.

На фотографіях – зруйнована та поросла травою будівля в окупованому Донецьку. Судячи з підпису – колись там була Донецька обласна травматологія.

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"Колишня парковка на травматології. По моєму, ми починаємо наздоганяти Абхазію за заростями й занедбаними руїнами", – підписали кадри у телеграм-каналі.



Занедбана будівля в окупованому Донецьку / Фото з телеграм-каналу "Донецьк зараз"



На парковці все поростає травою / Фото з телеграм-каналу "Донецьк зараз"

Як російська окупація знищує Донбас