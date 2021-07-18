"Доганяємо Абхазію": мережу шокували фото занедбаного окупованого Донецька
18 липня 2021 , 10:25Читать новость на русском
Джерело:телеграм-канал "Донецьк зараз"
Російська окупація знищує будівлі та пам'ятки Донбасу. У мережі показали невтішні кадри того, як після 2014 року змінився окупований Донецьк.
На фотографіях – зруйнована та поросла травою будівля в окупованому Донецьку. Судячи з підпису – колись там була Донецька обласна травматологія.
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"Колишня парковка на травматології. По моєму, ми починаємо наздоганяти Абхазію за заростями й занедбаними руїнами", – підписали кадри у телеграм-каналі.
Занедбана будівля в окупованому Донецьку / Фото з телеграм-каналу "Донецьк зараз"
На парковці все поростає травою / Фото з телеграм-каналу "Донецьк зараз"
Як російська окупація знищує Донбас
- Напередодні місцева мешканка показала, який вигляд має територія навколо стадіону "Донбас-Арена" в окупованому Донецьку. Там також все заросло травою.
- Натомість в окупованій Горлівці повністю розграбували колишній супермаркет. Раніше він протягом кількох років був закинутий, але цілий.
- Очевидці також поділилися фотографіями будинку культури в окупованому Вахрушево, а також лікарні в окупованій Горлівці. Усюди – розруха.