"Доганяємо Абхазію": мережу шокували фото занедбаного окупованого Донецька

18 липня 2021 , 10:25
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Джерело:

телеграм-канал "Донецьк зараз"

Російська окупація знищує будівлі та пам'ятки Донбасу. У мережі показали невтішні кадри того, як після 2014 року змінився окупований Донецьк.

На фотографіях – зруйнована та поросла травою будівля в окупованому Донецьку. Судячи з підпису – колись там була Донецька обласна травматологія.

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"Колишня парковка на травматології. По моєму, ми починаємо наздоганяти Абхазію за заростями й занедбаними руїнами", – підписали кадри у телеграм-каналі.


Занедбана будівля в окупованому Донецьку / Фото з телеграм-каналу "Донецьк зараз"


На парковці все поростає травою / Фото з телеграм-каналу "Донецьк зараз"

Як російська окупація знищує Донбас

  • Напередодні місцева мешканка показала, який вигляд має територія навколо стадіону "Донбас-Арена" в окупованому Донецьку. Там також все заросло травою.
  • Натомість в окупованій Горлівці повністю розграбували колишній супермаркет. Раніше він протягом кількох років був закинутий, але цілий.
  • Очевидці також поділилися фотографіями будинку культури в окупованому Вахрушево, а також лікарні в окупованій Горлівці. Усюди – розруха.
Автор: Ірина Буртик