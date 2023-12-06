У Києві відкрили головну ялинку країни: феєричні фото
Сьогодні, 6 грудня, в день Святого Миколая, на Софійській площі Києва запалили вогні на головній ялинці країни.
Про це повідомляє кореспондентка 24 Каналу. Ялинка – штучна, заввишки 12 метрів. Її встановили і прикрасили за кошти меценатів.
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Тема локації "Хоробрі серця"
Святкова локація присвячена українським захисникам і захисницям. Новорічне дерево прикрашають іграшки у формі блакитних та жовтих сердець. На верхівці – герб України.
У Києві відкрили головну ялинку країни / Фото Валентини Поліщук, 24 Канал
У Києві засяяла вогнями головна ялинка країни: відео 24 Каналу
Біля ялинки українці можуть донатити на ЗСУ
Міський голова столиці Віталій Кличко повідомив, що поруч з ялинкою є фотозона у вигляді серця, яка теж присвячена нашим захисникам та маленькі ялинки, оздоблені жовтими й синіми серцями.
За його словами, за донат кожен відвідувач може забрати із собою одну прикрасу на згадку.
"Задонатити можна через qr-коди, які надають благодійні та волонтерські організації, що долучились до ініціативи", – додав Кличко.
Яка цьогоріч головна ялинка країни / Фото Олександра Кригіна, 24 Канал
Вчора, 5 грудня, ялинку засвітили у Львові. Цьогорічна красуня заввишки 14 метрів. Її місту подарували жителі Білогорщі Йосип і Галина Панас. Вони вирощували дерево на своєму подвір'ї понад 20 років.