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Запальні пісні та новий бойфренд: як відзначила 50-річчя Кайлі Міноуг

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Кайлі Міноуг – 50: кадри зі святкування
Кайлі Міноуг – 50: кадри зі святкування / Фото із соцмереж

Популярна австралійська співачка Кайлі Міноуг у Лондоні відсвяткувала своє 50-річчя. Зірка приміряла розкішне золоте плаття та засвітила свого нового бойфренда.

28 травня талановита Кайлі Міноуг відсвяткувала свій ювілей. Для цього зірка обрала один із закладів британського Лондона. Розпочалось святкування зі святкового обіду в колі найближчих друзів. Артистка вбрала білу сукню з незвичним кроєм, яка підкреслила її струнку талію.

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Однак на цьому святкування 50-річчя Кайлі Міноуг не завершилось. Співачка продовжила відзначення дня народження запальною вечіркою в Chiltern Firehouse, на яку вона вбрала золотисту сукню з блиском.

Сподіваюся, коли мені виповниться 90 років, я буду сидіти в кріслі в якому-небудь будинку для людей похилого віку в яскравому костюмі зі стразами. Так, навіть у такому віці я не зраджу своєї пристрасті до всього блискучого, шоу триватиме!
– розповіла Кайлі Міноуг кілька років тому. 

Серед запрошених гостей були й Гай Пірс і Джейсон Донован, які разом із Кайлі знімались у серіалі "Сусіди", який приніс артистці славу. Також на запальну вечірку завітали Різ Візерспун, співачка Мелані Чісхолм з гурту Spice Girls та відомий борець з курінням Аллен Карр. Окрім цього, на свято завітав екс-бойфренд співачки Джейсон Донован. 

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Артистка веселилась весь вечір у компанії своїх друзів. Кайлі Міноуг співала разом зі своїми близькими та виглядала неймовірно щасливою.

Однак не запальні пісні привернули увагу прихильників співачки, а її таємничий допис на сторінці в Instagram. Кайлі Міноуг розмістила в соціальній мережі знімок, на якому вона палко цілує чоловіка. 

Дівчина-іменинниця,
– написала артистка, не даючи натяку на те, хто саме є її обранцем. 

Проте все таємне рано чи пізно стає явним, відтак у ЗМІ розсекретили молодика. Ним виявився креативний директор британського GQ Пол Соломонс. На його профілі в Instagram з'явилось таке ж фото. Кайлі Міноуг, за інформацією західних ЗМІ, таємно зустрічається з британцем з лютого 2018 року. Тому і місце проведення дня народження було не випадковим, адже чоловік живе у Лондоні. 

 

Теги: LifeStyle Музика Зіркові романи
Джерело: 24 Канал
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