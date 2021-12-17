Запаси критично малі: до України прибули ще 2 судна з американським вугіллям

Ще два судна привезли до України зі США та Колумбії вугілля. Ця партія важить приблизно 131 тисячу тонн загалом.

Перше судно прибуло в Україну 20 листопада, друге – 5 грудня. Поставки з Американського континенту відбуваються на тлі загрозливих повідомлень про критичну нестачу в Україні вугілля.

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До України приїхали нові кораблі зі заокеанським вугіллям

У "ДТЕК Енерго" повідомили, що 16 грудня зустріли одразу два судна з імпортним вугіллям. Перше привезло 55 тисяч тонн вугілля з Колумбії, друге – 76 тисяч тонн зі США.

Нові партії палива найближчим часом поповнять запаси на складах ТЕС (теплоелектростанцій, – 24 канал) компанії,

– мовиться у повідомленні.

Загалом компанія має домовленість про 8 суден на 545 тисяч тонн. До України прибули вже 4.

Поставки вугілля відбуваються на тлі його критичної нестачі

Буквально цього ж дня у ЗМІ з'явилася інформація, що Служба безпеки України попередила уряд про критичну ситуацію з вугіллям. Мовляв, станом на 1 грудня на складах є 486,2 тисячі тонн, а мало б бути – 2632,7 тисячі.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль раніше запевняв, що українська енергосистема пройде період сильних морозів стабільно. А проте й визнав, що проблеми зі запасами вугілля на складах вугільних теплових електростанцій таки є.

А 14 грудня в Офісі Президента повідомили, що для наповнення складів, щомісяця імпортуватимуть від 6 до 10 кораблів вугілля. Та попри нестачу вугілля пообіцяли безперебійну роботу енергетичної системи.

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