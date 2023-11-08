У всіх іноземні деталі: в Повітряних силах пояснили, як ворогові вдається накопичити ракети

На сьогодні російська армія має у запасах близько 870 одиниць високоточного озброєння. Однак, у всіх ракетах, гелікоптерах та літаках іноземні деталі.

Такою інформацією з 24 Каналом поділився речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Він пояснив, як Росії вдається отримувати деталі з-за кордону та як у цьому обмежити країну-терористку.

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Як росіяни накопичують ракети та іншу зброю

Як розповів Ігнат, іноземні комплектувальники, зокрема напівпровідники та мікросхеми, наявні в наступній російській зброї:

С-400;

Х-101/Х-555;

гелікоптерах;

літаках.

Окупант буде залежний від цих компонентів. Не можуть вони самі цього виготовляти, та є інші країни, які їм допомагають. Тому є імовірні шляхи постачання – шляхом контрабанди чи якимось іншим шляхом через треті країни,

– пояснив речник командування Повітряних сил ЗСУ.

Юрій Ігнат про ракетні можливості росіян: дивитися відео

Варто пам'ятати, очевидно, що перед повномасштабною війною росіяни накопичили обладнання та різні компоненти. Ба більше, якби ворог знав, що нестиме такі колосальні втрати, зробив би більші запаси.

На думку Юрія Ігната, посилення селекційного тиску та контроль за ненаданням Росії технологій мають вирішальне значення у боротьбі з країною-агресоркою. Відтак країни Заходу потихеньку починають розуміти та запроваджувати механізми, які обмежуватимуть Росію в отриманні товарів подвійного призначення.

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