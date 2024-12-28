Росіяни отримали жорстку відсіч від українських воїнів на Покровському напрямку, – Генштаб

Ситуація на фронті залишається напруженою. Найгарячіші бої точаться на Покровському, Курахівському та Лиманському напрямках.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ. Станом на вечір 27 грудня 2024 року на фронті відбулося 158 бойових зіткнень.

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Обстріли та атаки по території України

Найзапекліші бої тривають на Покровському та Курахівському напрямках, а також на Лиманському, Времівському напрямках та в Курській області. Ворог продовжує активні авіаційні та артилерійські атаки по Україні, застосовуючи дрони-камікадзе.

За сьогодні російські війська завдали значних ударів по території України:

37 авіаційних ударів (включаючи 43 керовані авіабомби),

808 дронів-камікадзе,

Понад 4300 артилерійських обстрілів.

Бойові дії за напрямками

Харківський напрямок

Ворог двічі атакував в районі Вовчанська.

Втрати окупантів: знищено 72 російських солдатів, 1 танк, 2 артсистеми, 4 автомобілі, 3 засоби зв’язку, 29 дронів, а також пошкоджено 9 одиниць техніки.

Куп’янський напрямок

Протягом дня ворог п’ять разів намагався просунутися до Петропавлівки та Лозової.

Чотири атаки відбито, триває бій.

Лиманський напрямок

Окупанти атакували 20 разів у районах Першотравневого, Новоєгорівки, Надії, Тернів, Торського, Зарічного, Діброви та Серебрянського лісу.

Усіх атак було відбито.

Сіверський напрямок

Чотири спроби ворога просунутися в районах Білогорівки та Виїмки були зупинені.

Краматорський напрямок

ЗСУ відбили 5 атак у районах Часового Яру, Білої Гори та Ступочок.

Торецький напрямок

10 атак ворога поблизу Торецька та Щербинівки були успішно зупинені.

Покровський напрямок

Ворог здійснив 52 спроби прорвати оборону. Втрати ворога: знищено 382 окупанти, з них 196 безповоротно, а також 4 автомобілі, бойова броньована машина, засіб спостереження “Муром-М”, засіб РЕБ, 7 засобів зв’язку, БпЛА “Ланцет”.

Курахівський напрямок

Росіяни здійснили 18 атак у районах Петропавлівки, Слов’янки, Дачного та Курахового, усі атаки були відбиті.

Времівський напрямок

17 атак окупантів поблизу Костянтинопольського, Розливу, Нового Комара та Новодарівки були зупинені.

Придніпровський напрямок

Ворог двічі штурмував позиції ЗСУ, обидві спроби провалилися.

Курська область

Українські війська відбили 22 наступальні дії загарбників. Російська авіація завдала 15 ударів, застосувавши 18 керованих авіаційних бомб по своїй території.

До слова, солдати КНДР накладають на себе руки замість здачі в полон через страх перед репресіями або пропаганду.

У Курській області війська КНДР втратили понад 1000 осіб за останній тиждень, зазнаючи великих втрат під час атак на українські позиції.