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ОЛЕГ СЕНЦОВ ЧОРНОБИЛЬ РОМАН СУЩЕНКО ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Запеклий фанат Marvel зробив рекордну кількість тату з супергероями

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Рік Сколамьєро
Рік Сколамьєро / www.guinnessworldrecords.com

36-річний канадієць Рік Сколамьєро протягом 7 років розміщав на своєму тілі зображення головних супергероїв кіностудії Marvel і на 31-му зображенні увійшов в Книгу рекордів Гіннеса.

Про це повідомляють на сайті Книги рекордів Гіннеса.

Справжній фанат супергеройських фільмів набивав татуювання навіть у дуже пікантних місцях, – на його правій сідниці розмістився Віжн, а на лівій – Людина-павук. Також його тіло прикрашене такими зірками кінострічок як Залізна людина, Капітан Америка, Локі, Дедпул, Веном, мутанти з команди Людей Ікс та багато інших.

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Рік Сколамьєро

Що цікаво, на його правій руці навіть набите татуювання у вигляді автографа легенди коміксів Marvel Стена Лі. За словами Ріка, якось творець оригінальних коміксів розписався на тілі Сколамьєро і той зверху на розписі набив тату.

Після 31-го набитого татуювання Книга рекордів Гіннеса відзначила його як людину з "найбільшою кількістю персонажів з коміксів Marvel, які були витатуювані на людському тілі".

 

 

Теги: LifeStyle Кіно Тату Рекорди
Джерело: 24 Канал
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