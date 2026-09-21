Обстріл Росії паралізував рух поїздів в Україні: затримуються понад 50 рейсів

Унаслідок масштабної ворожої атаки дронами в ніч проти 21 вересня понад 50 пасажирських поїздів Укрзалізниці курсують із суттєвими затримками. Найбільший збій зафіксовано на південному та південно-східному напрямках, де окремі рейси відстають від графіка більше ніж на 16 годин.

Про це свідчать дані офіційного порталу моніторингу Укрзалізниці.

Які потяги запізнюються?

Станом на 11:20 найбільше відхилення зафіксували у руху потяга №121/122 Миколаїв – Київ. Його затримка становить 16 годин 33 хвилини.

Суттєві відставання від розкладу також спостерігаються у поїздів №109/110 Миколаїв – Львів, який затримується на 12 годин 37 хвилин, та рейсів №233/234 Кривий Ріг – Чернівці й №293/294 Кривий Ріг – Рахів, що відстають майже на 12 годин.

Окрім цього, потяг №3/4 Дніпро – Ужгород затримується більш ніж на 10 годин, а рейси №285/286 Львів – Дніпро та №42/42 Трускавець – Дніпро прямують із запізненням у понад 7,5 години. Значна кількість інших пасажирських складів курсує з відхиленнями від однієї до чотирьох годин.

Нагадаємо, ворог систематично завдає ударів по залізничній інфраструктурі. Зокрема, у ніч на 21 вересня російські війська атакували Лозову на Харківщині, завдавши ударів по житлових будинках і залізничній станції.. За попередніми даними, місто атакували п'ять безпілотників типу "Герань". На щастя, люди на залізничній станції під час удару перебували в укриттях.

Уранці 20 вересня російські ударні безпілотники атакували об'єкт залізничної інфраструктури на Вінниччині. Внаслідок влучання спалахнула пожежа, яку рятувальники оперативно ліквідували. Люди не постраждали, а фахівці наразі оцінюють пошкодження залізничної інфраструктури.

Під час атаки 17 вересня було пошкоджено вокзал у Берестині на Харківщині та інфраструктуру станції кільцевої електрички Микільська Слобідка у Києві.