Запобігти тероризму: Євросоюз продовжив санкції проти ІДІЛ та "Аль-Каїди"
Джерело:Рада Європи
У Люксембурзі Рада міністрів із закордонних справ Європейського Союзу 18 жовтня продовжила до 31 жовтня 2022 року. Крім того, обмежувальні заходи стосуватимуться й Ісламської держави та терористичної організації "Аль-Каїда".
Рада ЄС також на рік наклала санкції до низки осіб, які пов'язані з ІДІЛ та "Аль-Каїдою". Зазначили, що до санкційного списку потрапили 6 осіб.
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До обмежень входить заборона на подорожі до ЄС та замороження активів. Крім того, установам або людям, які перебувають у Європі заборонили передавати підсанкційним особам будь-які економічні ресурси.Довідка. ІДІЛ – ісламістська терористична держава, яка залишається невизнаною, і міжнародна терористична, мілітаристська група напрямку джихадизму. "Аль-Каїда" – міжнародна терористична суннітська джихадистська організація, яку в Афганістані заснував Осама бен Ладен.
Санкції запровадили ще 2016 року
Чинний режим дозволяє Євросоюзу вводити обмеження осіб, які причетні до терористичних актів, вербування людей для участі в ІДІЛ, "Аль-Каїді". Такі дії є доповненням до санкцій від Ради безпеки ООН.
У 2020 році ЄС продовжив дію обмежень проти ІДІЛ та "Аль-Каїди", які запровадили у 2016 році. У рамках спільної закордонної та безпекової політики проти тероризму, до ЄС та ООН приєдналася Україна та ще 10 держав.
Дії "Аль-Каїди" та ІДІЛ Афганістані: що відомо
- 3 вересня 2021 року терористи "Аль-Каїда" приєдналася до "Талібану".
- Раніше таліби запевняли, що "Аль-Каїди" в Афганістані не буде, але до країни повернувся навіть помічник Усами бен Ладена.
- У провінції Панджшер, куди прийшли представники "Аль-Каїди", 14 вересня таліби почали страчувати людей прямо на вулиці. Загинули щонайменше 20 осіб.
- ІДІЛ вчиняє теракти в Афганістані. Зокрема, 15 жовтня в шиїтській мечеті "Імам Барге" Кандагару загинули приблизно 100 людей. Загалом у мечеті перебували майже 500 людей.
- Також теракт, який влаштували бойовики ІДІЛ, стався 8 жовтня і в мечеті міста Кундуз.