Прокурори просять збільшити заставу Коломойському майже до 6 мільярдів: йому обирають запобіжку

Бізнесмену Ігорю Коломойському обирають запобіжний захід. Він стосується нової підозри щодо ймовірної фальсифікації платіжних документів та відмивання доходів, отриманих нелегальним шляхом. Натомість адвокати Коломойського переконують, що обрання запобіжного заходу відбувається з порушенням вимог законодавства.

За даними слідчих, мовиться про відмивання 5,8 мільярда доларів протягом 2013 – 2014 років. Запобіжний захід Коломойському обирають в Шевченківському районному суді Києва 15 вересня 2023 року, пише 24 Канал.

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Що відомо про новий запобіжний захід Коломойському

Прокурор заявив клопотання про зміну запобіжного заходу Ігорю Коломойському, який Шевченківський районний суд міста Києва ухвалив 2 вересня 2023 року.

Зокрема, прокурор просить про зміну у частині визначення розміру застави, а саме: заставу у розмірі 190 прожиткових мінімумів для працездатних осіб (це орієнтовно 509 мільйонів 960 тисяч) збільшити до 2,19 мільйона прожиткових мінімумів для працездатних осіб – тобто до майже 5,88 мільярда гривень.



Прохальна частина клопотання прокурора щодо запобіжного заходу Коломойському / Фото надане 24 Каналу

Варто зауважити, що адвокати Коломойського просили перенести засідання через те, що не мали достатньо часу, щоб ознайомитись з матеріалами справи та підготовитись до захисту. Також суд оголошував перерву через клопотання адвокатів підозрюваного про відвід судді.

Ба більше, адвокати Ігоря Коломойського переконували, що обрання запобіжного заходу відбувається з порушенням вимог законодавства. Адже про засідання повідомили за декілька годин до початку та суддя не допустив журналістів 1+1, ICTV та інших до засідання.

Проте суддя Шевченківського суду Олена Чайка не підтримала відвід слідчого судді Олексія Гляня. Станом на 22 годину 15 вересня засідання суду тривало.

Коротко про справу Коломойського