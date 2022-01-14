Запобіжний захід Порошенку: суд призначили на 17 січня

Суд у справі Петра Порошенка призначили на понеділок, 17 січня. Того дня політик повертається до Києва. Судове засідання розпочнеться об 11:00.

Засідання призначив Печерський районний суд міста Києва. Деталі повідомила пресслужба ДБР.

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17 січня 2022 року об 11 годині 00 хвилин розглянуть клопотання про обрання запобіжного у вигляді тримання під вартою Порошенка,

– мовиться у повідомленні.

У справі мовиться про схеми постачання вугілля із тимчасово окупованих територій та сприяння терористичним організаціям на Донбасі.

Повідомлення Печерського райсуду / ДБР



Повістка про виклик до суду / ДБР

Перехресний допит Порошенка й Медведчука може відбутися

Речниця ДБР Тетяна Сапьян відповіла на запитання про можливість перехресного допиту Порошенка та Віктора Медведчука.

Вона наголосила, що Кримінально-процесуальний кодекс не виключає такої можливості. Саме тому допит може відбутися.

Порошенко повідомив: він повернеться в Україну 17 січня. Наразі інтереси Порошенка представляють досвідчені юристи.

У Єдиному державному реєстру декларацій мовиться, що Порошенко вже заплатив їм понад 10 мільйонів гривень.

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