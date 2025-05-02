Запоріжці на руїнах власного житла шукають щось вціліле: болісне відео

Росія ввечері 1 травня атакувала Запоріжжя дронами-камікадзе, зруйновані житлові будівлі. Люди, що втратили свій дім оглядають руїни, аби знайти щось вціліле.

У Запоріжжі відомо про близько 29 постраждалих через атаку. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Запорізьку ОВА.

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Росія зруйнувала житлові будівлі у Запоріжжі

Зранку після ворожого обстрілу минулого вечора запоріжці оглядають руїни своїх зруйнований будинків, намагаючись знайти щось вціліле. Щемливе відео опублікували у Запорізькій ОВА.

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Та хіба так має бути?! росіяни мають відповісти за кожен злочин, за кожне відібране життя. Скільки ще світлин із горем українців має побачити світ, аби зупинити агресора. Скільки ще доказів має бути, аби побачити правду?! Росія – країна-терорист. Не пробачимо,

– додають у Запорізькій ОВА.

Нагадаємо, у Запоріжжі Росія зокрема обстріляла локомотивний завод. В Укрзалізниці повідомили, що персонал заводу не постраждав, адже перебував в укритті. Водночас там додали, що цей об'єкт є виключно цивільним, адже ремонтує суто пасажирські локомотиви.