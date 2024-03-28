У Запоріжжі 5 будинків напівзруйновані через нічну атаку "Шахедами"

Росія продовжує завдавати ударів по мирних українських містах та руйнувати цивільні об'єкти та інфраструктуру. Цього разу під атакою "Шахедів" опинилось Запоріжжя.

Вночі проти 28 березня ворог атакував місто ударними дронами-камікадзе. Внаслідок атаки є руйнування.

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Є постраждалі

Внаслідок атаки пошкоджено будинки приватного сектору у трьох районах міста. Станом на 6:15 відомо, що 5 будинків напівзруйновані і ще понад 40 пошкоджено.

Дві людини отримали легкі ушкодження, їм надано первинну медичну допомогу,

– мовиться в повідомленні.

На місцях працюють усі необхідні служби.

Наслідки нічної атаки / Фото запорізької ОВА

Ворог намагався атакувати енергосистему

Речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк у етері телемарафону розповіла, що ворог знову об'єкти енергосистеми, намагався пошкодити і промислові об'єкти, але маршрут дронів пролягав між житловими будинками, тому там і відбулась пожежа внаслідок падіння уламків.

Ще раз нагадаю: що наслідки бойової роботи також можуть бути руйнівними,

– підкреслила Гуменюк.

За її словами, уламки збитих "Шахедів" летять в різні напрямки і можуть, зокрема, містити ще й бойову частину і створювати додаткові вибухи. Саме тому важливо реагувати на повітряні тривоги та переходити в укриття.

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