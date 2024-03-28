У Запоріжжі 5 будинків напівзруйновані через нічну атаку "Шахедами"
Росія продовжує завдавати ударів по мирних українських містах та руйнувати цивільні об'єкти та інфраструктуру. Цього разу під атакою "Шахедів" опинилось Запоріжжя.
Вночі проти 28 березня ворог атакував місто ударними дронами-камікадзе. Внаслідок атаки є руйнування.
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Є постраждалі
Внаслідок атаки пошкоджено будинки приватного сектору у трьох районах міста. Станом на 6:15 відомо, що 5 будинків напівзруйновані і ще понад 40 пошкоджено.
Дві людини отримали легкі ушкодження, їм надано первинну медичну допомогу,
– мовиться в повідомленні.
На місцях працюють усі необхідні служби.
Наслідки нічної атаки / Фото запорізької ОВА
Ворог намагався атакувати енергосистему
Речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк у етері телемарафону розповіла, що ворог знову об'єкти енергосистеми, намагався пошкодити і промислові об'єкти, але маршрут дронів пролягав між житловими будинками, тому там і відбулась пожежа внаслідок падіння уламків.
Ще раз нагадаю: що наслідки бойової роботи також можуть бути руйнівними,
– підкреслила Гуменюк.
За її словами, уламки збитих "Шахедів" летять в різні напрямки і можуть, зокрема, містити ще й бойову частину і створювати додаткові вибухи. Саме тому важливо реагувати на повітряні тривоги та переходити в укриття.
Росіяни вдарили по ДніпроГЕС у Запоріжжі
- Окупанти 22 березня завдали 12 ударів по Запоріжжі. На жаль, були руйнування та постраждалі. Під час цієї атаки ворог поцілив найбільшу гідроелектростанцію – Дніпровську. Директор Укргідроенерго Ігор Сирота розповів, що було два прямих влучання у станцію.
- За його словами, стан ГЕС-2 критичний. Росіяни спрямували проти станції 8 ракет. Водночас, на щастя, не було загрози прориву греблі. Спеціалісти Державної екологічної інспекції Південного округу з'ясували, як удар по ГЕС вплинув на навколишнє середовище. Вони виявили засмічення ґрунтів та витік нафтопродуктів у річку Дніпро.
- Про підготовку своєї атаки окупанти повідомили принаймні за добу до самого удару. 21 березня десятки проросійських телеграм-каналів писали про те, що ЗСУ нібито хочуть атакувати Дніпровську ГЕС. У такий спосіб вони заздалегідь планували "вийти чистими із води", звинувативши в екологічній катастрофі Україну.