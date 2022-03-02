На блокпості у Запорізькій області росіяни застрелили двох чоловіків у авто

2 березня 2022 , 08:19
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Джерело:

телеграм-канал Запорізької ОВА

Російські окупанти застрелили 2 цивільних у Запорізькій області. Чоловіки відмовилися виконувати вимоги ворога.

Про це зранку 2 березня повідомили у Запорізькій обласній військовій адміністрації, посилаючись на голову Приморської ОТГ.

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Авто не зупинилося перед ворогом

Російські окупанти розстріляли автомобіль на своєму блокпості. Двоє чоловіків загинули – вони не погодилися зупинитися на вимогу загарбників. 

Раніше в українському МОЗ розповідали, що під ворожий обстріл потрапляють й бригади швидкої допомоги. Трагічні інциденти траплялись у Запорізькій області 25 лютого.

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Автор: Ірина Буртик