Російські окупанти продовжують тероризувати українські міста та їхнє населення. Так, пізно ввечері 15 серпня у Запоріжжі прогримів вибух.

Про це повідомили кореспонденти Суспільного. Додамо, що в області оголошена повітряна тривога.

Дивіться також Окупанти запустили "Шахеди" на Україну: куди рухаються ворожі БпЛА

Вибух у Запоріжжі

У Запорізькій області о 23:06 почали лунати сигнали повітряної тривоги. Через хвилину у Повітряних силах попередили про загрозу балістики.

"Загроза застосування балістичного озброєння з південного напрямку", – ідеться в повідомленні.

Вже о 23:11 у Запоріжжі було чутно звуки вибуху. Про це повідомили кореспонденти Суспільного.

У Запоріжжі було чутно звуки вибуху,

– повідомили там.

Вони вказали, що про вибух також повідомила секретар міської ради Регіна Харченко.

наголошує, що під час повітряної тривоги важливо не нехтувати безпекою та закликає всіх українців прямувати в укриття цивільного захисту.