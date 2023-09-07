У Запоріжжі чули вибух: був удар балістичним озброєнням
Джерело:Юрій Малашко
Російські військові вранці 7 вересня вкотре атакували Запоріжжя. Ворог застосував балістичне озброєння.
Окупанти поцілили по Запорізькому району. Про це повідомив очільник ОВА, передає 24 Канал.
Дивіться також Вночі ворог атакував "Шахедами" Одещину: постраждала цивільна і припортова інфраструктуриДо речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для усіх областей України та вибухи читайте в нашому телеграмі.
Що відомо про атаку на Запоріжжя
О 10:35 У Повітряних силах попередили, що в Запорізькій області загроза застосування балістичного озброєння. Уже незабаром ЗМІ повідомили про вибух.
Близько 11 години начальник ОВА підтвердив, що ворог поцілив по Запорізькому району.
Попередньо, відомо про удар балістичним озброєнням. На місце вже вирушили всі відповідні служби,
– зазначив Юрій Малашко.
Посадовець закликав залишатися в укриттях і не ігнорувати сповіщення про небезпеку.
Зверніть увагу Десятки поранених і загиблі: усе, що відомо про терористичний удар по Костянтинівці
Вночі росіяни вкотре атакували "Шахедами"
- У ніч на 7 вересня окупанти продовжили терор мирного населення. Зокрема, атакували Сумщину та Одещину кількома групами ударних БпЛА типу "Shahed-136/131".
- Загалом зафіксовано пуски 33 "Шахедів", в основному ворог спрямував БпЛА у напрямку південних районів Одеської області.
- Наші захисники знищили 25 дронів-камікадзе.
- До речі, це вже четверта атака Ізмаїльського району за останні 5 днів. Внаслідок сьогоднішнього удару в декількох населених пунктах пошкоджені об'єкти цивільної та припортової інфраструктури, елеватор, адміністративна будівля.
- Також очільник Одеської ОВА Кіпер розповів, що постраждав цивільний. Водій вантажного автомобіля отримав легку травму ноги.