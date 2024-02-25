У Запоріжжі чули звук вибуху: куди вдарили росіяни
Джерело:Іван Федоров
В обід 25 лютого у Запоріжжі пролунав гучний звук вибуху. Окупанти атакували район балістикою.
Ворог атакував село Широке Запорізького району. Вибух був на стільки потужний, що його чули і в Запоріжжі.
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Росія завдала удару по Запорізькій області
О 14:44 на Півдні та Сході оголосили повітряну тривогу. У Повітряних силах повідомили, що є загроза застосування балістичного озброєння з Криму та закликали громадян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.
Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров о 14:50 заявив, що в Запоріжжі пролунав вибух. Згодом він уточнив, що ворог атакував село Широке Запорізького району.
Ворожий удар по селу Широке Запорізького району. Подробиці згодом,
– повідомив він.
Незадовго після цього на Запоріжжі та в інших регіонах оголосили про відбій тривоги.
Нагадаємо, що день перед цим, 24 лютого, росіяни вбили 61-річну жінку у прифронтовому Гуляйполі.
Ворог обстріляв Гуляйполе з артилерії: 1 загибла та 2 поранених
24 лютого росіяни обстріляли прифронтове Гуляйполе з артилерії. На власному подвірʼї від уламків ворожого обстрілу загинула 61-річна жінка.
32-річний чоловік, який перебував поруч, зазнав поранення руки. Його доставили у місцеву лікарню. Також поранено і 71-річну жінку, яка потрапила під ворожий вогонь на подвірʼї власного будинку.
За добу ворог обстріляв Запорізьку область понад 200 разів
- Іван Федоров повідомив, що минулої доби росіяни 263 рази обстріляли 10 населених пунктів Запорізької області.
- Окупанти вдарили 3 авіаційними снарядами по Роботиному, атакували 60 безпілотниками Вільнянськ, Гуляйполе, Новоандріївку, Новоданилівку, Малинівку, Малу Токмачку та Роботине, здійснили 14 РСЗВ-обстрілів Новоданилівки, Малої Токмачки й Роботиного.
- Ще 186 артобстрілів прийшлися по території Таврійського, Оріхова, Новоандріївки, Малинівки, Малої Токмачки, Роботиного та інших населених пунктів.