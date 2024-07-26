У Запоріжжі чули звук вибуху, – ЗМІ

Про те, що в місті чути вибухи, повідомили кореспонденти Суспільного близько другої дня. Але тривоги на той момент не було.

У ніч на 26 липня Україну атакували "Шахеди". Сили ППО збили 20 безпілотників. Також окупанти опівночі підняли МіГ.

Дивіться також На Київщині вночі працювала ППО: в ОВА розповіли деталі атаки ворога

Вибух у Запоріжжі був не під час тривоги

У Запоріжжі в деяких районах міста було чутно звук вибуху, повідомляють кореспонденти Суспільного,

– було сказано в телеграм-каналі цього ЗМІ о 13:59.

Втім, слід зазначити, що наразі в регіоні не оголошено тривогу. Востаннє тривога у Запорізькій області лунала дві з половиною години тому, відбій був об 11:38.

На 13:37 відомо тільки про тривогу на Харківщині, про інші небезпеки не повідомляли.

Телеграм-канал "РІА-Мелітополь" також повідомив про вибухи у Запоріжжі о 13:56. За даними журналістів, повторний вибух пролунав о 13:58. У коментарях люди зауважили, що тривогу не оголошували.

Центральний міський портал Запоріжжя (ЗаБор), покликаючись на моніторингові ресурси, написав, що вибухи можуть бути роботою ППО по ворожому розвідувальному дрону. Але це не офіційні дані.

Що кажуть ПС і влада про вибухи у Запоріжжі

Повітряні сили не інформували про загрози для Запорізької області. Останнє повідомлення в їхньому телеграм-каналі стосувалося роботи ППО по розвідувальному дрону. Локацією назвали саме Запоріжжя, але це було близько десятої ранку.

Не писав про нові тривоги й очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Деталі нічної атаки по Україні

буде стежити за подіями та доповнить цю новину, щойно з'явиться нова інформація.

Ворог ударив по об'єктах Укренерго у Житомирській та Чернігівській областях. Через це було знеструмлено побутових та промислових споживачів у окремих районах Житомирщини. На ранок вдалося відновити енергоживлення більшості споживачів, але ремонтні роботи тривають.

А в Ніжині росіяни поцілили у гуртожиток і об'єкт інфраструктури. В Чернігівській області тривога тривала майже три години.

Будівля зазнала серйозних пошкоджень, там немає газу, води та світла. Жити там уже не можна, тож людей відселяють. На жаль, відомо про 15 поранених.