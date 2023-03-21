У Запоріжжі чули звуки вибуху: перед цим оголосили повітряну тривогу

Вдень 21 березня у Запоріжжі чули вибух. Сталося це якраз у той час, коли у місті оголосили повітряну тривогу.

Наразі невідомо, що стало причиною вибуху. Місцева влада цю інформацію ще не прокоментувала.

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Зауважимо, що росіяни регулярно обстрілюють Запоріжжя. Так, 18 березня, протягом ночі атакували територію України. Вороги випускали по нашій землі дрони-камікадзе Shahed та били ракетами. У Запорізькій обласній військовій адміністрації розповіли, що Росія знову атакувала мирне Запоріжжя.

Ракети С-300 були спрямовані в територію одного з житлових комплексів. Снаряди влучили в один з об'єктів цього комплексу,

– повідомили в ОВА.

За їхніми даними, вибуховою хвилею та уламками ракет С-300 пошкодило розташовані поруч житлові багатоквартирні будинки. Зокрема, фасади, вікна, дахи.

Чи зможе Росія найближчим часом окупувати Запоріжжя: що каже розвідка

Окупаційна російська влада оголосила Мелітополь так званою "столицею" підконтрольної Росії частини Запорізької області. Це свідчить про нездатність росіян реалізувати плани із подальшого просування. Про це мовиться у звіті розвідки Британії.

Запорізька область – одна з чотирьох областей, які президент Росії Владімір Путін заявив, що "приєднав" до складу РФ 30 вересня 2022 року.

При цьому Росія ніколи не окуповувала Запоріжжя, великий промисловий центр з населенням 700 000 осіб, який розташований приблизно за 35 кілометрів від лінії фронту. Тихе проголошення альтернативної столиці, ймовірно, є мовчазним визнанням російської системи, що її війська навряд чи зможуть захопити раніше заплановані основні об'єкти в найближчому майбутньому.