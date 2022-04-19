На Запоріжжі двоє чоловіків підірвались на російських мінах: одному відірвало ногу
19 квітня 2022 , 11:22Читать новость на русском
Джерело:Запорізька ОВА
У Запорізькій області двоє чоловіків підірвалися на російських мінах. Один з них перебуває у важкому стані.
Перший інцидент стався на автодорозі "Оріхів – Василівка", неподалік села Щербаки у Пологівському районі, повідомили в Запорізькій ОВА.
До речі Інтенсивність боїв на Запоріжжі значно підвищилася, – кореспондент
Чоловіку відірвало ногу
Водій їхав на "Газелі" та підірвався на міні. Він втратив ногу.
Ще один випадок зафіксували в селі Яблуневе Пологівського району. Чоловік теж підірвався на ворожій міні та отримав важкі травми.
Сапери працюють
Рятувальники в Запорізькій області зауважили, що за минулу добу в селі Григорівка знищили 3 міни калібру 82 міліметри, 2 – калібру 50 міліметрів та ще 5 мін.
Крім того, сапери знешкодили 20 касетних боєприпасів.
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