На Запоріжжі – гарячі бої: за тиждень тут знищили 130 окупантів і повно ворожої техніки
Джерело:телеграм-канал Анатолій Куртєв
На Запоріжжі тривають гарячі бої, але українські воїни не поступаються жодним клаптиком запорізької землі. Вони надійно утримують позиції, а на деяких напрямках ще й відтісняють ворога.
Про це повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв. Він запевнив, що вчорашні вибухи – це робота наших професійних артилеристів, які ні на хвилину не дають російським окупантам розслабитися та попросив містян не панікувати.
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Сили оборони Запорізького краю знищують ворога: втрати за тиждень
Куртєв розповів, що за останній тиждень місцеві захисники знищили 130 окупантів. Крім того, вдалося знешкодити низку ворожої техніки:
- 5 танків,
- 28 бойових броньованих машин,
- 41 автомобіль,
- 3 "Гради",
- 2 міномети,
- 3 гаубиці,
- станцію супутникового зв’язку,
- станцію радіоелектронної боротьби,
- цілий склад боєприпасів.
Ще 23 вороги нашої землі було поранено. Окрім того, пошкоджено одну гаубицю та захоплено одну броньовану машину окупантів,
– додав секретар.
На завершення він висловив подяку українським захисникам та захисницям та побажав їм сил, витримки та нових перемог.
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