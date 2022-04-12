На Запоріжжі – гарячі бої: за тиждень тут знищили 130 окупантів і повно ворожої техніки

12 квітня 2022 , 13:23
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Джерело:

телеграм-канал Анатолій Куртєв

На Запоріжжі тривають гарячі бої, але українські воїни не поступаються жодним клаптиком запорізької землі. Вони надійно утримують позиції, а на деяких напрямках ще й відтісняють ворога.

Про це повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв. Він запевнив, що вчорашні вибухи – це робота наших професійних артилеристів, які ні на хвилину не дають російським окупантам розслабитися та попросив містян не панікувати.

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Сили оборони Запорізького краю знищують ворога: втрати за тиждень

Куртєв розповів, що за останній тиждень місцеві захисники знищили 130 окупантів. Крім того, вдалося знешкодити низку ворожої техніки:

  • 5 танків,
  • 28 бойових броньованих машин,
  • 41 автомобіль,
  • 3 "Гради",
  • 2 міномети,
  • 3 гаубиці,
  • станцію супутникового зв’язку,
  • станцію радіоелектронної боротьби,
  • цілий склад боєприпасів.

Ще 23 вороги нашої землі було поранено. Окрім того, пошкоджено одну гаубицю та захоплено одну броньовану машину окупантів,
– додав секретар. 

На завершення він висловив подяку українським захисникам та захисницям та побажав їм сил, витримки та нових перемог.

Зверніть увагу – нові втрати ворога станом на 12 квітня: дивіться відео 

 

Автор: Юлія Бабич