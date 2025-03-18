Чоловік готував теракти в Запоріжжі: його затримали

Поліцейські продовжують працювати та викривати плани зловмисників до їхньої реалізації. Зокрема, вони затримали чоловіка, який готував теракти.

Нацполіція та СБУ затримали чоловіка, який на замовлення спецслужб Росії готував вибухові пристрої для терактів у Запоріжжі. Про це пише 24 Канал із посиланням на Нацполіцію України.

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Що відомо про справу

У поле зору правоохоронців агент потрапив під час виконання одного із завдань. Він розклеїв заздалегідь роздруковані агітаційні листівки в Хортицькому районі міста. Його метою була дестабілізація суспільно-політичної обстановки та дискредитації чинної влади.

Файли для друку зловмисник отримав через листування від представника Росії.

Крім того, він завербував та залучив кількох осіб з близького оточення. Усі вони мали стати виконавцями вказівок російських спецслужб.

За інформацією слідства, чоловік також мав виготовити саморобний вибуховий пристрій та сховати його в обумовленому місці. Теракту запобігли правоохоронці.

СБУ попереджає про активізацію російських спецслужб в інформаційному просторі із залученням пропагандистів для поширення антиукраїнського контенту.