Час "бавовни": на Запоріжжі та Херсонщині окупанти залишилися без складів

В окупованих районах Запорізької та Херсонської областей знову вибухнули склади окупантів. Мовиться про Токмак та Бериславщину.

У ЗСУ жартують, що прийшов вечір – настав Bavovna time. Напередодні українські військові знищили ще 3 склади боєприпасів.

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"Мінуснули" кілька складів

Вибухи були неподалік міста Токмак Запорізької області. Там ліквідували один склад боєприпасів.

Ще один склад вибухнув у Бериславському районі Херсонщини. У мережі показали фото й відео.



Вибух на складі у Херсонській області / Фото з телеграму "Оперативний ЗСУ"

Втрати ворога

Від 24 лютого ЗСУ вже ліквідували 41 650 окупантів. За останню добу вороже військо поменшало на 150 осіб. Крім того, росіяни зазнали суттєвих втрат у техніці.

Вони збіднішали на 1792 танки, 4032 бойових броньованих машин, 950 артилерійських систем, 260 РСЗВ, 123 засобів ППО, 223 літаків та 191 гелікоптерів.

У Чорнобаївці 4 серпня ЗСУ знищили пункт управління 22 армійського корпусу берегових військ чорноморського флоту росії. Крім того, в цей день наша авіація вдарила по двох опорних пунктах ворога в районах Благодатного, а також Правдиного.

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