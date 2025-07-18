У Запоріжжі лунають вибухи: в місті працює ППО

Російські війська атакують БпЛА Запоріжжя та область. Жителі чули кілька вибухів, які лунають через роботу протиповітряної оборони.

Про це пише 24 Канал з посиланням на начальника Запорізької ОВА Івана Федорова.

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Чому лунали вибухи в Запоріжжі?

Російська армія ще з вечора 17 липня почала атакувати з БпЛА Запорізьку область. Також існувала загроза застосування зброї з авіації. Небезпеку через застосування дронів типу "Шахед" з'явилася о 01:51. БпЛА рухалися до міста із півдня. Повітряні сили ЗСУ повідомляли про рух ворожих дронів до Запоріжжя та Дніпра.

БпЛА на півночі Запоріжжя та на Дніпропетровщині курсом на північно-західний напрямок, на Дніпро,

– йшлося в повідомленні.

Над Запоріжжям станом на 02:52 пролетіли щонайменше 8 дронів. Їх фіксували в різних районах міста. По ворожих цілях працювала ППО. На цей момент "Шахедів" над Запоріжжям більше не фіксується.

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Російська армія вночі запустила дрони на Павлоград. На місто, за даними моніторингових каналів також летіло багато БпЛА. Наразі місцева влада не розповіла про можливі наслідки атаки.

Зранку Росія атакувала Кривий Ріг, пошкодивши в місті адмінбудівлі, музей, магазин і приватну оселю. На жаль, одна жінка зазнала поранень.

Увечері БпЛА атакували Суми. Вибух пролунав, коли повітряна тривога не була оголошена. Про наслідки повідомлень не з'являлося.