У Запоріжжі лунають вибухи

Увечері 24 грудня Росія обстрілює Запоріжжя. 24 Канал розкаже про наслідки обстрілу на Святвечір.

Ворог уже атакував Кривий Ріг. Близько 16-ї росіяни вгатили балістикою по житловому будинку – тоді, коли люди готувалися до святкової вечері. На жаль, є загиблий. На фото ДСНС можна бачити ялинку на завалах будинку.

Дивіться також Вони працюють, щоб ваша ялинка сяяла: Укренерго показало моторошні наслідки російських атак

Що відомо про обстріл Запоріжжя на Святвечір

Про вибухи у Запоріжжі повідомили кореспонденти Суспільного о 23:02. До того Повітряні сили попереджали, що для Запорізької і Дніпропетровської областей є загроза застосування ворожих ударних БпЛА з південного напрямку. Згодом ПС написали, що "Шахеди" безпосередньо летять на Запоріжжя.

Запоріжжя! Увага! Перебувайте в укриттях! У вашому напрямку декілька ворожих ударних БпЛА із заходу!

– таке повідомлення з'явилося в телеграм-каналі Повітряних сил о 23:15.

Моніторингові канали наводять дані, що дронів може бути 4.

Глава ОВА Іван Федоров поки не писав про можливі наслідки удару по Запоріжжю увечері 24 грудня.

Де зараз тривога: інтерактивна карта

Доки люди мають колядувати, ласувати кутею та пампухами, росіяни постійно кошмарять українців безпілотниками. В низці областей тривогу то скасовують, то дають знову. БпЛА дуже активні в повітряному просторі нашої держави.