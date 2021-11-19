У Запоріжжі маршрутка влетіла у вантажівку: є постраждалі
19 листопада 2021 , 16:26Читать новость на русском
Джерело:Поліція Запорізької області
У Запоріжжі вранці 19 листопада маршрутний автобус врізався у вантажний тягач. Постраждали водій та 5 пасажирів.
ДТП сталась вранці близько 6:00 ранку на вулиці Південне шосе у Запоріжжі.
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Маршрутка врізалась у вантажний тягач
Водій мікроавтобусу Mercedes Sprinter рухався за маршрутом село Володимирське – Запоріжжя. У салоні їхали восьмеро людей. Попереду зупинився вантажний тягач з напівпричепом.
Керманич маршрутки не зміг дотриматись безпечної дистанції та не об'їхав тягача. Постраждалих забрали до лікарні, аби встановити пошкодження.Зверніть увагу! Поліція відкрила кримінальне провадження. Водіїв, які бачили аварію та мають відеозаписи, просять звернутись до поліції.
Що відомо про останні резонансні ДТП:
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