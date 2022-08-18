У Запоріжжі майже відразу після тривоги пролунали вибухи

У Запоріжжі після оголошення повітряної тривоги пролунали вибухи. Людей закликали перебувати в укриттях.

Інформація про вибухи з'явилась орієнтовно о 02:59 18 серпня. Також у цей час сирени лунали на Донеччині.

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У Запоріжжі пролунали вибухи

Суспільне, посилаючись на місцевих жителів, повідомило: "У Запоріжжі чутно вибухи".

Секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв закликав людей:

під час повітряної тривоги перебувати в укриттях;

або знаходитись у безпечних місцях.

Варто зауважити, що офіційна влада повідомлення про вибухи не коментувала.

Сирени на Запоріжжі пролунали о 02:52 18 серпня, а відбій повітряної тривоги оголосили о 03:09.

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Кореспондент із Запоріжжя розповів, що під час "бавовни" біля Джанкоя 16 серпня було пошкоджено залізничну інфраструктуру та перебито сполучення окупованого Криму з росією.

Це пошкодило комунікацію ворога, тож може зменшити інтенсивність боїв на Запоріжжі та Херсонщині. Адже саме цим шляхом окупанти перекидали техніку на Південь України.

Варто пригадати, що росія застосовує ядерний шантаж. У Зеленського привітали рішення ООН підтримати місію МАГАТЕ на Запорізьку атомну електростанцію. Там закликали, що всі візити на ЗАЕС мають бути тільки через офіційний Київ.

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