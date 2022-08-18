У Запоріжжі майже відразу після тривоги пролунали вибухи

18 серпня 2022 , 03:02
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У Запоріжжі після оголошення повітряної тривоги пролунали вибухи. Людей закликали перебувати в укриттях.

Інформація про вибухи з'явилась орієнтовно о 02:59 18 серпня. Також у цей час сирени лунали на Донеччині. 

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У Запоріжжі пролунали вибухи

Суспільне, посилаючись на місцевих жителів, повідомило: "У Запоріжжі чутно вибухи".

Секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв закликав людей:

  • під час повітряної тривоги перебувати в укриттях;
  • або знаходитись у безпечних місцях.

Варто зауважити, що офіційна влада повідомлення про вибухи не коментувала. 

Сирени на Запоріжжі пролунали о 02:52 18 серпня, а відбій повітряної тривоги оголосили о 03:09. 

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Автор: Діана Квасневська