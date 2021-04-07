Опиралися поліції: у Запоріжжі мітинг проти карантину закінчився кримінальною справою

Працівники непродовольчого ринку у Запоріжжі 7 квітня вийшли на протест. Вони безперервно ходили пішохідним переходом і заблокували рух транспорту.

Поліція, яка приїхала на місце мітингу, закликала людей не заважати руху. Але натомість зіткнулися з опором.

Як це було Невдоволення карантином: у Запоріжжі та Миколаєві вийшли протестувати підприємці

Мітинг проти карантину у Запоріжжі

Зібралися підприємці біля зупинки громадського транспорту "Вулиця Жуковського". На мітингу було понад 30 працівників ринку "Анголенко", які перекрили рух транспорту.

Люди мітингували проти закриття ринку, вимагаючи дати їм працювати. Поліція, яка приїхала, аби розблокувати рух, почала просити людей розійтися. Однак мітингарі висловили опір. Як повідомляють у поліції, одна жінка поводила себе особливо зухвало. До того ж вона ігнорувала карантинні обмеження.



Мітинг підприємців у Запоріжжі / Фото ZaБор

Після того, як працівники поліції намагались притягнути її до адміністративної відповідальності, близько 20 учасників мітингу завадили цьому і вчинили опір. Втім, на щастя, ніхто не постраждав. Мітингарі розійшлися, а рух розблокували.

За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею про опір працівникові правоохоронного органу під час виконання ним службових обов’язків.

Запоріжжя опинилося у червоній зоні