У Запоріжжі одночасно з тривогою пролунали вибухи

Вночі 27 серпня у Запоріжжі чули гучні вибухи. Вони пролунали одночасно з оголошенням повітряної тривоги.

Редакція 24 Каналу закликає не ігнорувати загрозу та негайно прямувати в безпечне місце. Це допоможе вберегти життя і полегшить роботу Повітряних сил.

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Вибухи у Запоріжжі

За інформацією місцевих пабліків, вибухи у Запоріжжі пролунали о 01:48 – тоді ж було оголошено повітряну тривогу.

У ту ж мить голова Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив про загрозу ударів швидкісних ракет по області.

Зазначимо, що станом на вищезазначену годину загроза оголошена у більшості областей України – в тому числі й деяких західних регіонах. Росіяни атакують нашу державу ударними дронами типу "Шахед".

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Також в ніч на 27 серпня росіяни вдарили балістикою по Кривому Рогу – на жаль, так зафіксовано влучання у будівлю цивільної інфраструктури. Місцева влада повідомила про загиблу жінку, а також ще 4 поранених. Є інформація про людей під завалами.