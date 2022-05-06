На Запоріжжі окупанти хочуть відібрати у людей землю та вводять свою податкову систему

На тимчасово окупованих територіях Сумщини окупанти встановлюють свої правила. У Чернігівці вони відбирають у людей землю, а в Михайлівці вводять свою податкову систему.

До 8 травня селяни мають вказати, скільки вони мають землі та скільки здають в оренду. Якщо люди не заповнять відповідну форму до зазначеної дати, окупанти заберуть у них всю землю.

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Якщо люди заповнять форму вчасно, то їм видадуть папірець, що дозволить обробляти землю. Про це повідомили в Сумській ОВА 6 травня.

У Чернігівці окупанти хочуть відібрати у людей землю. Змушують до 8 травня заповнити форму, у якій вказано скільки землі має власник, скільки – в оренді. Лише після цього видадуть ліцензію на обробку землі. В іншому випадку комендант відбере всю землю, яка не вказана, в паперах,

– мовиться в повідомленні.

Водночас у Михайлівці російські окупанти вводять свою тимчасову податкову систему для підприємців. Ті, хто хочуть і надалі працювати в громаді, мають заново зареєструватися за правилами загарбників.

Також росіяни запевняють, що зняли військовий податок, а всі нові податки підприємці платитимуть лише для громади.

Реєстрацію підприємців почали і в окупованому Енергодарі. Ті, хто не прийдуть до адміністрації і не зареєструються, не матимуть змоги працювати в місті.

Дві сім-карти міняють на авто

Жителі окупованої Василівки розповідають, що російські військові в місті намагаються виміняти одну сім-карту українського мобільного оператора на бензин вартістю 15 гривень за літр.

У Дніпрорудному дві сім-карти міняють одразу на авто. Річ у тім, що загарбники хочуть телефонувати один одному та додому, але телефонів не мають, зв'язку - теж.

Ситуація на тимчасово окупованих територіях

На окупованій Херсонщині "влада" хоче заборонити інстаграм та фейсбук. Річ у тім, що вказані соцмережі "дестабілізують" ситуацію.

Російські окупанти влаштували справжню блокаду в Херсоні. Вони не впускають і не випускають нікого з міста.

У заблокованому Маріуполі загарбники встановлюють нові дорожні вказівки російською мовою. Також окупанти у Маріуполі разом з колаборантами повернули "ГАИ", яке нібито тепер підпорядковується "міністерству внутрішніх справ" окупованої території Донеччини.

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