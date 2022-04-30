На Запоріжжі окупанти розбомбили ферму, тварини загинули

Російські окупанти продовжують обстрілювати Запоріжжя. 30 квітня ворожі снаряди прилетіли у 2 фермерських господарства.

Внаслідок першого обстрілу, на щастя, ніхто не постраждав. Своєю чергою, внаслідок другого – загинули свійські тварини.

До теми Окупанти обстріляли фермерів на Запоріжжі: пошкоджено господарську техніку

Внаслідок ворожого обстрілу ферми загинули тварини

Вночі 30 квітня російські окупанти обстріляли фермерське господарство Таврійської територіальної громади.

Внаслідок цього пошкоджено інфраструктуру, господарську техніку та насіння соняшника. Постраждалих немає,

– розповіли в Запорізькій ОВА.

Вдень ворожий авіаснаряд влучив на територію фермерського господарства у селі Воздвиженка Пологівського району. Внаслідок вибуху зруйнувалися споруди та загинули свійські тварини. Інформацію щодо постраждалих наразі уточнюють.

Яка ситуація на Запоріжжі: коротко

Із Запоріжжя 30 квітня заборонили рух транспорту через Кам'янське у напрямку Василівки. Таке рішення пов'язане із безпековою ситуацією, яка склалася на маршруті гуманітарного коридору.

На Запоріжжі невідомі намагаються потрапити до квартир місцевих жителів для "перепису населення". Однак у Запорізькій міськраді попередили, що жодного "перепису" немає та закликали людей бути дуже обережними.

Внаслідок ворожих обстрілів 28 квітня загинула літня жінка. Окрім цього, снаряд російських окупантів зруйнував інтернат.

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