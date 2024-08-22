На Запоріжжі попрощалися з 14-річним Дмитром, який загинув внаслідок обстрілу росіян

У селищі Малокатеринівка на Запоріжжі попрощалися із 14-річним Дмитром Гречаником. Хлопець загинув внаслідок цинічного російського удару 20 серпня.

За місяць Дмитру мало б виповнитися 15 років, однак росіяни обірвали його життя. В момент удару хлопць разом із друзями був біля дитячого кафе, в яке влучив ворожий снаряд.

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Дмитра Гречаника провели в останню путь

Прощалися із Дмитром Гречаником у рідній гімназії в Малокатеринівці. Директорка гімназії Надія Грибова розповіла, що хлопець був завжди усміхненим, сумлінним учнем та був готовим полагодити будь-яку техніку.

Дмитро також обожнював мотоспорт та автівки.

Цілеспрямований, бо в нього була мрія стати автослюсарем і він мав вже велику практику – ремонтував техніку своїм друзям, знайомим,

– поділилася директорка гімназії.

В день трагедії хлопець прибіг до сільради, щоб повідомити, що його зарахували до Запорізького ліцею, де він навчатиметься на автослюсаря. Близька подруга хлопця Анжеліка розповіла, що Дмитро мав амбітні плани на майбутнє, хотів відкрити автомайстерню.

Під час прощання друзі-мотолюбителі влаштували для Дмитра останній мотопробіг.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким Дмитра. Світла пам'ять!