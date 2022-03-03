У Запоріжжі повністю перекрили рух транспорту через дамбу Дніпрогесу
Джерело:фейсбук Анатолія Куртєва
У нас важлива інформація для тих, хто проїжджає через греблю Дніпрогес у Запоріжжі. Повідомляється, що рух транспорту у цьому напрямку повністю перекрили.
Як повідомляє секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв, рух через дамбу Дніпрогесу перекритий.
Читайте також "Хай їм там гикнеться": що думають жителі Запоріжжя про російське вторгнення в Україну
Дамбу Дніпрогесу перекрили для руху транспорту
Зокрема скасовується курсування муніципального транспорту з Дніпровського району через Дніпрогес до центру міста. У мерії наголошують, що це вимушений захід, адже ворог близько і необхідно боронити місто.
Крім того, Куртєв закликав містян не виходити без потреби з дому, а також не використовувати автомобілі.
Пам'ятайте – зараз не до комфорту! Зараз треба зберегти життя!,
– наголосив він.
Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!
Текст публікації Анатолія Куртєва
Увага!
Рух автотранспорту через греблю Дніпрогес повністю перекрито.
Скасовується курсування муніципального транспорту з Дніпровського району через Дніпрогес до центру міста. Це вимушені заходи! Ворог близько і ми захищаємося!
Не виходьте без потреби з дому, не користуйтеся автомобілями!
Пам’ятайте – зараз не до комфорту!
Зараз треба зберегти життя!