На Запоріжжі працює ППО: регіон атакують російські безпілотники
У Запорізькій області ввечері 1 вересня працювала протиповітряна оборона. Регіон атакували російські безпілотники.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на начальника Запорізької ОВА Івана Федорова.
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Що відомо про роботу ППО у Запорізькій області
Тривогу у Запорізькій області оголосили о 19:33. Повітряні сили писали про рух ворожих безпілотників у регіон.
Загроза застосування ударних БпЛА для Запорізької області,
– написали військові.
Через 6 хвилин начальник Запорізької ОВА Іван Федоров написав про роботу протиповітряної оборони у регіоні.
"Працює наша ППО. До відбою залишайтеся у безпечних місцях", – зазначив посадовець.
Станом на 19:51, повітряна тривога у Запорізькій області триває.
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