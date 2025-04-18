На Запоріжжі працює ППО

По десятій вечора 18 квітня у Запорізькій області пролунали вибухи. Як стало відомо, працює ППО.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на телеграм-канал Івана Федорова.

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Що відомо про вибухи на Запоріжжі увечері 18 квітня

Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров написав, що в області працює протиповітряна оборона. Тривогу на Запоріжжі оголосили о десятій вечора.

Слід сказати, що для Запорізької області є одразу дві загрози. Спершу мовилося, що є небезпека пусків балістики, а дуже швидко додали, що є ще й загроза від ударних дронів.

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О 22:27 Повітряні сили поінформували про групу БпЛА повз Запорізьку область курсом на Дніпропетровщину. За 10 хвилин моніторингові канали повідомили, що дрони наближаються до Запоріжжя.

Щодо балістики, то монітори писали, що були швидкісні цілі в акваторії Чорного моря. Ракети (імовірно, "Іскандери" або інші) полетіли на Одещину. Виходи були з околиць Севастополя.