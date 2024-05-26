У Запоріжжі прогримів вибух: військові попереджали про швидкісну ціль

Вдень 26 травня у Запоріжжі пролунав вибух. Повітряні сили попереджали про швидкісну ціль з Півдня.

Близько 15:30 в Запорізькій області оголосили повітряну тривогу. Згодом пролунав вибух. Що вже відомо, передає 24 Канал.

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На Запоріжжя прямувала швидкісна ціль

оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі

О 15:30 Повітряні сили повідомили про активність російської тактичної авіації на Південно-Східному напрямку. Наголосили, що є загроза застосування авіаційних засобів ураження.

Голова Запорізької ОВА Іван Федоров заявив про загрозу ударів авіаційними керованими ракетами Х-59 по Запорізькій та інших областях України, де оголошено повітряну тривогу.

О 15:45 Суспільне написало, що в деяких районах Запоріжжя було чутно звук вибуху.

Увага! Швидкісна ціль з Півдня на Запоріжжя!

– наголосили в Повітряних силах.

Відбій тривоги в Запорізькій області оголосили о 15:50.

Важливо! Цієї ночі росіяни атакували Україну крилатими ракетами, "Кинджалами" й "Шахедами". Потужно відпрацювала ППО. Так, оборонці неба збили всі 12 крилатих ракет Х-101/Х-555 та 31 ударний БпЛА.