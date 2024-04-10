У Запоріжжі пролунали вибухи: в області оголошували тривогу

У Запоріжжі пізно вночі 10 квітня пролунали вибухи. До цього по всій області оголошували повітряну тривогу.

24 Канал закликає жителів Запоріжжя перебувати в укриттях, адже це може врятувати життя і полегшити роботу захисникам неба.

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У Запоріжжі чули вибухи

Повітряну тривогу у Запорізькій області оголосили о 01 годині 23 хвилині. Водночас Повітряні сили у своєму телеграм-каналі не називали причину, чому на Запоріжжі оголошували тривогу, однак, імовірно, причина була у використанні ворогом швидкісних цілей або ж керованих авіаційних бомб.

Уже о 01 годині 31 хвилині кореспонденти Суспільного повідомили, що в Запоріжжі було чутно гучні звуки.

У деяких районах Запоріжжя було чути звук вибуху,

– повідомляють журналісти.

Відбій повітряної тривоги по всій Запорізькій області стався о 01 годині 36 хвилині. Наразі місцева влада не повідомляла про причини і наслідки вибухів у Запоріжжі.

Ворог атакував Запоріжжя 9 квітня

У Запоріжжі зранку 9 квітня пролунав гучний вибух. Перед цим по всій Запорізькій області попередили про загрозу балістичного удару з боку Росії.

О 08 годині 30 хвилин у половині областей України оголосили повітряну тривогу. Через 12 хвилин у самому Запоріжжі пролунав вибух. О 09 годині 05 хвилин Повітряні сили оголосили про відбій загрози.

Цього ж дня вибухи чули і в Одесі та області близько 19 години 52 хвилини. Місцеві пабліки писали, що було помітно велику хмару, тож, імовірно, є приліт. О 20 годині 47 хвилин знову військові повідомили, що на Одеську область летить ракета.

Зрештою у Силах оборони Півдня України розповіли, що ввечері сили протиповітряної оборони знищили 2 ракети над морем. Однак на жаль, є влучання по відкритій території інфраструктурного об'єкта. Пошкоджено адміністративні й технічні приміщення. Люди внаслідок ворожих дій, за попередніми даними, не постраждали.