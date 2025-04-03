На Запоріжжі пролунала низка вибухів: по "Шахедах" працює ППО

Росія запустила по мирних містах безпілотники увечері 3 квітня. Під російським ударом опинилася Запорізька область, там пролунали вибухи під час атаки "Шахедами".

Вибухи пов'язані з роботою сил протиповітряної оборони по цілях. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на керівника Запорізької обласної військової адміністрації Івана Федорова.

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Що відомо про атаку на Запоріжжя

Повітряну тривогу на території Запорізької області оголосили орієнтовно о 22:31. Повітряні сили повідомляли про БпЛА на південному заході регіону, які рухалися у північно-східному напрямку, тобто на місто або район. О 22:35 з'явилася інформація про роботу ППО.

Працює наша ППО. До відбою залишайтеся у безпечних місцях,

– ідеться у повідомленні.

Зауважимо, що після цього у Повітряних силах застерегли про безпілотники з південного сходу у напрямку Запоріжжя. Згодом кореспонденти Суспільного повідомили, що чули звуки вибуху відразу у декількох районах міста.

Оновлено. О 23:07 Іван Федоров повідомив про ще декілька вибухів. Екстрені служби встановлюють наслідки.

До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.

До слова, незадовго до цього серія вибухів прогриміла у Харкові, на місці одного з влучань ворожого БпЛА спалахнула пожежа. Міський голова повідомив, що є влучання по двоповерховому будинку, через що на місці велика пожежа. Попередньо – є постраждалі.