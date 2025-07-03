У Запоріжжі пролунали вибухи: працює ППО
- Вночі 3 липня в Запоріжжі пролунали вибухи; через загрозу ворожих БпЛА в області було оголошено повітряну тривогу.
- Начальник Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив, що працюють сили ППО, жителів закликають залишатися в безпечних місцях.
Вночі 3 липня в Запоріжжі пролунали вибухи. В цей час в регіоні була оголошена повітряна тривога через загрозу ворожих БпЛА.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на начальника Запорізької ОВА Івана Федорова.
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У Запоріжжі працюють сили ППО
Повітряну тривогу в Запорізькій області оголосили о 02:04. Згодом моніторингові канали повідомили, що на регіон рухаються ворожі "Шахеди". Це підтвердив й Іван Федоров.
Вже о 02:19 начальник ОВА повідомив про роботу сил ППО в регіоні.
До відбою залишайтеся у безпечних місцях,
– написав він.
Згодом Повітряні сили ЗСУ також попередили про ворожі БпЛА, які летять курсом на Запоріжжя з південного напрямку.
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Нагадаємо, ввечері 2 липня вибухи лунали також на Київщині. Через атаку БпЛА жителів області закликали залишатися в укриттях, не ігнорувати сигнали тривоги та не знімати й не публікувати фото чи відео роботи ППО.