На Запоріжжі пролунали вибухи: у регіоні працює ППО
- У Запорізькій області 6 червня ввечері пролунали вибухи, у регіоні оголошено повітряну тривогу і працює ППО.
- Жителів регіону закликали перебувати в укриттях через активність ворожих дронів та тактичної авіації.
У Запорізькій області ввечері 6 червня пролунали вибухи. У регіоні оголошували повітряну тривогу, там працює ППО.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на очільника Запорізької ОВА Івана Федорова.
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Що відомо про вибухи у Запорізькій області
Тривогу у Запорізькій області та місті Запоріжжя оголосили о 21:54. Повітряні сили попереджали про рух ворожих дронів у напрямку регіону.
Запорізька область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА,
– написали військові.
Пізніше Повітряні сили попередили, що ворожі безпілотники рухаються у напрямку Запоріжжя.
Про роботу ППО стало відомо о 22:29. Про це написав Іван Федоров.
"Працює наша ППО. До відбою залишайтеся у безпечних місцях", – зазначив очільник Запорізької ОВА.
О 22:32 Федоров також попередив, що до загроз для Запорізької області ще додалася активність ворожої тактичної авіації. Тому жителів регіону закликали перебувати в укриттях.
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