У Запоріжжі пролунала серія вибухів

Що про це відомо – розкаже 24 Канал.

Що відомо про вибухи в Запоріжжі увечері 17 вересня

Про вибухи в місті повідомили кореспонденти Суспільного о 21:26. Згодом це підтвердив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Вибухи у Запорізькій області,

– написав він.

За кілька хвилин до цього очільник ОВА повідомив, що існує загроза застосування керованих авіаційних бомб (КАБів) по Запорізькій області.

Нові вибухи пролунали о 21:33.

Повітряні сили попереджали про активність ворожої тактичної авіації на південному напрямку та загрозу застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей. Паралельно із Запоріжжям ворог закидає КАБами Донеччину та Сумщину.