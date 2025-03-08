Запоріжжя та область під масованою атакою БпЛА: в місті пролунало до 10 вибухів

Росія продовжує атакувати мирні міста України. Увечері 8 березня в Запоріжжі пролунали вибухи.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на голову Запорізької ОВА Івана Федорова.

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Що відомо про вибухи у Запоріжжі

Об 20:55 Повітряні сили повідомили, що на Запоріжжі зафіксовано групу російських "Шахедів", які рухаються на схід та в районі обласного центру.

Зауважимо, що в цей самий час Федоров повідомив про те, що Запоріжжі працює ППО.

Працює наша ППО,

– йдеться у повідомленні.

Він також закликав перебувати до сигналу відбою повітряної тривоги у безпечних місцях.

Згодом, об 21:25 очільник ОВА розповів про наслідки ворожої атаки. Росіяни атакували Запоріжжя та область.

"Внаслідок ворожого обстрілу виникла пожежа. Попередньо, без постраждалих", – розповів Федоров.

Вже об 21:37 він додав, що в Запоріжжі пролунало до 10 вибухів та ще раз закликав не нехтувати правилами безпеки та перебувати в укритті.

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Нагадаємо, що внаслідок атаки Росії на Запоріжжя у ніч на 8 березня, виникла масштабна пожежа на підприємстві. Вогонь охопив 400 квадратних метрів, на щастя, минулося без жертв.