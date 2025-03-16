У Запоріжжі пролунали вибухи

Росія продовжує завдавати ударів по мирних українських містах, які ніколи не становили для неї загрози. Зокрема, під ударом опинилось Запоріжжя.

Ввечері 16 березня 2025 року Росія атакувала Запоріжжя. Про це пише 24 Канал із посиланням на главу Запорізької ОВА Івана Федорова.

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У місті було гучно

У Запоріжжі знову було неспокійно. Там пролунали вибухи. Перед цим повідомляли про рух ударних безпілотних літальних апаратів у напрямку міста.

Федоров написав про те, що по ворожих цілях працюють сили протиповітряної оборони. Наразі більше жодних деталей стосовно цього немає.

Важливо не фотографувати та не поширювати у мережі фото та відео із роботою протиповітряної оборони, адже це може бути корисно для ворога.

Пам'ятайте, під час повітряної тривоги потрібно перебувати в укритті або хоча б скористатись правилом двох стін. Звичайна обережність може зберегти життя, тому не варто нехтувати власною безпекою.