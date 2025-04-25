На Запоріжжі пролунали вибухи
- Росіяни запустили ударні безпілотники по Україні, через що на Запоріжжі пролунали вибухи, працює ППО.
- Повітряну тривогу оголосили о 22:16, а о 22:37 небезпеку оголосили для обласного центру.
Росіяни запустили по Україні ударні безпілотники пізно ввечері 25 квітня. Внаслідок цього на території Запорізької області пролунали вибухи, у регіоні працює ППО.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на керівника Запорізької обласної військової адміністрації Івана Федорова. Зауважимо, що на момент вибухів в регіоні була оголошена повітряна тривога.
Дивіться також Росіяни знову запустили "Шахеди" по Україні: які області під загрозою удару
Що про це відомо
Повітряну тривогу на території Запорізької області оголосили орієнтовно о 22:16. Повітряні сили повідомляли загрозу ударних безпілотних літальних апаратів для регіону. О 22:37 небезпеку оголосили й для обласного центру. Пізніше повідомили про роботу ППО.
Працює наша ППО. До відбою залишайтеся у безпечних місцях,
– написав Іван Федоров.
У зв'язку з цим місцеві можуть подекуди чути вибухи. Зауважимо, що через три хвилини після повідомлення про роботу сил протиповітряної оборони в регіоні, Повітряні сили застерегли про "Шахеди", які летіли у напрямку Запоріжжя.
До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.