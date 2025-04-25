На Запоріжжі пролунали вибухи

Росіяни запустили по Україні ударні безпілотники пізно ввечері 25 квітня. Внаслідок цього на території Запорізької області пролунали вибухи, у регіоні працює ППО.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на керівника Запорізької обласної військової адміністрації Івана Федорова. Зауважимо, що на момент вибухів в регіоні була оголошена повітряна тривога.

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Що про це відомо

Повітряну тривогу на території Запорізької області оголосили орієнтовно о 22:16. Повітряні сили повідомляли загрозу ударних безпілотних літальних апаратів для регіону. О 22:37 небезпеку оголосили й для обласного центру. Пізніше повідомили про роботу ППО.

Працює наша ППО. До відбою залишайтеся у безпечних місцях,

– написав Іван Федоров.

У зв'язку з цим місцеві можуть подекуди чути вибухи. Зауважимо, що через три хвилини після повідомлення про роботу сил протиповітряної оборони в регіоні, Повітряні сили застерегли про "Шахеди", які летіли у напрямку Запоріжжя.

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