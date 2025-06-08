У Запоріжжі пролунали вибухи: ймовірно, є постраждалий

Увечері, 8 червня, Росія атакувала Запоріжжя. В області працювала протиповітряна оборона.

Про це пише 24 Канал з посиланням на очільника Запорізької ОВА Івана Федорова.

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Що відомо про вибухи в Запоріжжі

Росія розпочала чергову атаку по Україні. Під прицілом ворога знову було Запоріжжя. За даними Повітряних Сил ЗСУ, на область із Дніпропетровщини рухався розвідувальний дрон о 18:10.

Ворожий розвідувальний БпЛА у Синельниківському районі Дніпропетровської області в напрямку Запорізької області! Залучено засоби для збиття,

– йшлося в повідомленні військових.

Через кілька годин обласна військова адміністрація опублікувала інформацію про вибухи в місті та роботу ППО по ворожій цілі. Гучно в Запоріжжі було приблизно о 20:09.

Ймовірно, по місту росіяни застосували "Шахеди", проліт якого зафіксували моніторингові канали.

Глава ОВА повідомив, що в кількох районах Запоріжжя після атаки дронів видно задимлення. На місце пожеж виїхали екстрені служби для обстеження території. Попередньо відомо про одну постраждалу людину.

Жителів міста та області закликають перебувати в безпеці до відбою тривоги, адже небезпека триває.

До слова, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.

Нагадаємо, вдень 7 червня росіяни також атакували Запоріжжя ракетою. Місто опинилося під комбінованою атакою агресора. На щастя, постраждалих унаслідок того обстрілу не було.